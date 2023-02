Réforme des retraites : Gérard Larcher promet de faire "évoluer" le régime spécial des sénateurs

Le projet de loi du gouvernement ne prévoit aucune modification car seuls les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent décider d'éventuels changements.

"Nous ferons évoluer notre système de retraites", assure Gérard Larcher, président LR du Sénat sur France Inter, mercredi 8 février. Il affirme avoir demandé aux présidents de tous les groupes politiques de "s'associer à cette réflexion" sans préciser comment il souhaitait faire évoluer ce "régime autonome".

>>> Retraites : comment fonctionnent les régimes des députés et des sénateurs, et seront-ils concernés par la réforme ?

"Les sénateurs ont déjà fait évoluer leur système de retraites, comme à chaque réforme des retraites, ils ont ajusté l'âge et les principes de cotisation", précise par ailleurs Gérard Larcher, qui rappelle qu'actuellement "les sénateurs cotisent plus que les députés, 20% sur leur indemnité parlementaire, contre 14% pour les députés".

3 856 euros mensuels pour un départ à 71 ans

Les sénateurs bénéficient d'une caisse de retraite autonome, créée en 1905. Un régime récemment critiqué par plusieurs élus. Le député du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), Charles de Courson a défendu la suppression des régimes spéciaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, la semaine dernière. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a de son côté plaidé pour un strict alignement "entre le régime de l'Assemblée nationale et celui des Français". "Nous nous y attellerons une fois que la loi est votée", s'est-elle engagée.

Le projet de loi de retraites du gouvernement ne prévoit aucune modification car seul les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent décider d'éventuels changements.

En 2019, Gérard Larcher affirmait que le montant des retraites des sénateurs, en moyenne, était de 3 856 euros mensuels pour un départ à la retraite à "71 ans", soit "dix ans de plus que le départ de la moyenne des Français".