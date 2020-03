Réforme des retraites : François Ruffin demande la dissolution de l'Assemblée nationale après le recours au 49.3

Le député LFI de la Somme a estimé que les motions de censure déposées par l'opposition étaient "du bidon".

François Ruffin monte au front. Sur son blog, le député LFI François Ruffin a réclamé la "dissolution de l'Assemblée nationale" après le recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, annoncé par Edouard Philippe samedi 29 février. "Il nous faut exiger, dans l'immédiat, une dissolution de l'Assemblée nationale", écrit l'élu de la Somme, à la veille de l'examen probable mardi de deux motions de censure de la droite et de la gauche, présentée par Damien Abad (LR) et le communiste André Chassaigne.

Des motions de censure "ne suffisent pas"

François Ruffin dénonce la décision du Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement pour faire adopter sans vote le projet de réforme des retraites via cet article de la Constitution. Mais il porte peu d'intérêt et d'espoir dans les motions qui vont être déposées par l'opposition. "C'est du bidon. De l'agitation, qui demeure dans le ronron des institutions. Nous ferons, à coup sûr, de belles diatribes à la tribune, écrit François Ruffin, le Premier ministre donnera la réplique, et la majorité applaudira en cadence, puis se lèvera pour une standing ovation, avant de voter le rejet" des motions de censure. Ces gestes symboliques "ne suffisent pas", selon lui. Leur rejet ne fait guère de doutes, tant la majorité LREM est est large à l'Assemblée : 299 LREM et apparentés et 46 MoDem, soit 345 députés sur 577.