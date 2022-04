Présidentielle 2022 : après la victoire d'Emmanuel Macron, les attentes des électeurs

Près de 19 millions d'électeurs ont voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. Seule la moitié a toutefois voté par adhésion. Sa réélection suscite ainsi beaucoup d'attentes. Reportage dans le Finistère.

Emmanuel Macron a été réélu, dimanche 24 avril. Les électeurs font désormais valoir leur attente. À Douarnenez, dans le Finistère, des pêcheurs amateurs ont retenu une promesse de campagne : "l'augmentation de la retraite, il l'avait dit", dit l'un d'eux. Aux yeux de Christian, c'est une priorité. Sans le salaire de son épouse, il aurait du mal à boucler ses fins de mois. "Qu'ils aident un peu les retraités, parce qu'on n'aide jamais les retraités. (…) La vie elle est dure, maintenant", confie-t-il.

De l'argent pour l'hôpital français

Autre argument entendu sur le port, de la part d'électeurs de gauche qui ont fait barrage à Marine Le Pen, investir dans le système de santé. "Avoir plus de moyens tant humains que financiers pour l'hôpital français, qu'on oublie beaucoup", avance une soignante. Une habitante, quant à elle, signale qu'il "n'y a plus de gynécologue" chez elle, et qu'elle doit faire "presque une heure de route" pour une consultation. Si la Bretagne a largement placé Emmanuel Macron en tête, la région lui est toutefois moins favorable qu'en 2017.