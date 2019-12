Nantes : trois policiers blessés lors de la manifestation contre la réforme des retraites, selon la préfecture

La préfecture de Loire-Atlantique indique aussi que cinq manifestants ont été interpellés durant la manifestation qui s'est tenue à Nantes ce samedi.

Trois policiers ont été blessés ce samedi 7 décembre lors de la manifestation contre la réforme des retraites et la précarité, et cinq personnes ont été interpellées, indique la préfecture de Loire-Atlantique à franceinfo.

Selon la préfecture, un CRS a été blessé par un projectile à la pommette et a du être transporté à l'hôpital. Deux policiers ont été légèrement blessés lors de la manifestation.

Une manifestation tendue

Quelque "2 800 personnes, dont 500 radicaux de l'ultra-gauche, et des black blocks" selon la préfecture, ont défilé samedi à Nantes contre la réforme des retraites et la précarité, lors d'une manifestation tendue, marquée par des heurts entre forces de l'ordre et manifestants.

Cinq manifestants ont été interpellés et placés en garde à vue, "principalement pour des jets de projectiles", indique la préfecture à franceinfo. "Le préfet condamne fermement les violences perpétrées lors de la manifestation de ce jour, remercie les forces de l'ordre pour leur action et apporte son soutien aux trois policiers blessés", a écrit le préfet sur son compte Twitter.