DIRECT. Grève du 7 décembre : suivez la situation à la RATP et la SNCF, les manifestations des syndicats et des "gilets jaunes" contre la réforme des retraites

: Que s'est-il précisément passé devant le 5 boulevard de Magenta, lors de la manifestation parisienne hier ? Une vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre une personne quasiment allongée sur le sol le long de cet immeuble, frappée à plusieurs reprises par deux policiers faisant usage d'une matraque et lui donnant des coups de pied.

: A 22h30, on rembobine l'actualité, fortement marquée par la deuxième journée de grève contre la réforme des retraites. Voici trois contenus publiés sur franceinfo qu'il ne fallait pas manquer à ce sujet aujourd'hui :



Notre article qui explique pourquoi le projet du gouvernement coince auprès d'une majorité de Français.



• Les "cars Macron" profitent-ils du mouvement social pour augmenter leurs prix ? On démêle le vrai du faux.



• "Un Mai-68 en plein hiver" : des syndicalistes se souviennent des grandes grèves de 1995.

: Bonsoir @Ludo @Bénéficedudoute? @Jerem. Contacté par Libération, la CGT de France Télévisions affirme que la formulation pointée du doigt provient mot pour mot d’une conversation WhatsApp au sein du service économie de France Télévisions, à laquelle CheckNews a pu avoir accès.



De son côté, la direction, qui a répondu à Libération, assure que ce qui a été diffusé dans ce groupe WhatsApp "sont des recommandations de précisions d’un chef de service à ses reporters sur le terrain pour éviter les raccourcis et les abus de langage sur les termes 'prise d’otage', 'grève générale' et 'grève historique'. Quant au mot 'colère', en aucun cas il n’a été retiré".

: C'est quoi cette histoire de consignes à la rédac sur la comm d'hier?

: VRAI OU FAKE: le tweet de la CGT FranceTV qui signale les directives sémantiques aux salariés, notamment d'éviter certaines expressions comme "grève historique"?

: Bonsoir, que savez vous des éléments de langage et consignes qui auraient été passés par la direction de france TV pour encadrer le traitement de l’information des mouvements de grève ? Comme le dénonce la CGT merci

: "Le combat continuera. La revendication de la CGT est claire, c'est le retrait du projet de réforme de Delevoye."



Fabrice Michaud, secrétaire général de la CGT Transports, prédit déjà qu'il y aura une journée d'action le 12 décembre, au lendemain de la présentation du projet par le Premier ministre.

: La SNCF appelle les Franciliens à éviter les trains de banlieue lundi, au cinquième jour de la grève des transports, l'affluence attendue pouvant rendre "les gares dangereuses". L'entreprise ferroviaire prévoit lundi au maximum 4 trains par heure sur certaines lignes de RER, contre 20 habituellement.

: Voici un nouveau point sur l'actualité en ce début de soirée :



La grève continue. Par conséquent, la SNCF prévoit un trafic très perturbé ce week-end : 1 TGV sur six, 1 Intercités sur dix, un TER sur 10 samedi et deux sur 10 dimanche, et 15% du trafic des Transilien.





Les routes de Paris et de sa région sont particulièrement saturées ce soir, au deuxième jour de la grève des transports, avec près de 600 km de bouchons cumulés, le double de la moyenne habituelle.



Willy Bardon a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Somme pour enlèvement et séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik, une femme enlevée, étranglée, puis brûlée en janvier 2002 près de Tertry (Aisne). Mais il a été acquitté du chef de meurtre.



Florent Manaudou a obtenu la médaille d'argent du 50 m aux Championnats d'Europe en petit bassin, battu par le Russe Vladimir Morozov, huit mois après son retour à la natation et à sept mois des JO-2020, à Glasgow (Ecosse).

: Mais du côté des transports aériens, il y a un retour à la normale. Air France, Transavia et EasyJet ne prévoient pas d'annulations de vols demain, après deux jours marqués par le mouvement de grève contre la réforme des retraites. "Des perturbations et des retards sont néanmoins possibles", a prévenu la Direction générale de l'aviation civile, en invitant les voyageurs à se rapprocher de leur compagnie aérienne pour plus d'informations.

: Dans les commentaires @François nous partage les prévisions de trafic pour la soirée depuis la gare de Lyon à Paris.

: Pour rappel, le record absolu se situe lui à 739 km de bouchons, atteints le 6 février 2018 en Ile-de-France peu avant 19h30 en raison d'abondantes chutes de neige.

: Ce matin, les routes d'Ile-de-France avaient déjà connu un pic exceptionnel d'encombrements, avec 350 kilomètres cumulés peu avant 8 heures, selon ce site qui dépend de la Direction des routes Ile-de-France (DiRIF).

: Au deuxième jour de la grève des transports, près de 600 km de bouchons cumulés en région parisienne ont été recensés vers 18 heures par le site d'information routière Sytadin, soit le double de la moyenne habituelle.









(SYTADIN)

: Il est 18 heures passées et voici les principales informations de cet après-midi !



La RATP a publié ses prévisions pour demain : le trafic sera "extrêmement perturbé", avec 9 lignes de métro fermées et des RER seulement l'après-midi, entre 13 heures et 18 heures. La SNCF prévoit également un trafic très perturbé ce week-end : 1 TGV sur six, 1 Intercités sur dix, un TER sur 10 samedi et deux sur 10 dimanche, et 15% du trafic des Transilien.



Edouard Philippe a annoncé cet après-midi que l'intégralité du projet de réforme du système des retraites du gouvernement sera présenté mercredi prochain à midi.





L'équipe de France féminine a été éliminée par le Danemark au premier tour du championnat du monde de handball.









: L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et quatre organisations de jeunesse ont appelé plus tôt, dans la journée, à une nouvelle journée de grèves et de manifestations mardi contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, qui a mis au moins 800 000 personnes dans la rue hier.







: Retrouvez l'intervention complète d'Edouard Philippe sur la réforme des retraites et la mobilisation contre la réforme, cet après-midi devant l'hôtel de Matignon.



: La RATP a publié ses prévisions pour demain : le trafic sera "extrêmement perturbé", avec 9 lignes de métro fermées et des RER seulement l'après-midi, entre 13 heures et 18 heures.

: Par ailleurs, la situation est déjà très compliquée en Ile-de-France. Autant s'armer de patience pour rentrer chez soi : l'outil Sytadin recense plus de 450 km de bouchons, soit un trafic exceptionnel, bien supérieur à ce qu'on observe habituellement.













: Côté trafic international, la situation sera également très compliquée. Comptez trois trains sur cinq sur l'Eurostar et deux trains sur trois sur le Thalys.

: Voici ce qu'annonce la SNCF pour les prévisions du week-end :



• Pour les TGV : 1 train sur 6 est prévu. Dans le détail, il y aura deux allers-retours Paris-Marseille samedi comme dimanche ; quatre Paris-Lyon samedi et cinq dimanche ; sept Paris-Rennes tout le week-end et six Paris-Bordeaux.



• Pour les Intercités : 1 train sur dix est annoncé par la SNCF.



• Pour les TER : il y aura un trajet sur 10 samedi et deux sur 10 dimanche, assurés en majorité avec des bus.



• Pour les Transiliens : 15% du trafic sera assuré. Il y aura une "grande disparité en fonction des lignes et des branches".

: "D'après les premières remontées du terrain, nous pouvons malheureusement d'ores et déjà affirmer que la journée de lundi sera toujours très difficile pour nos clients. Il est encore trop tôt pour des prévisions de trafic détaillées - nous les connaîtrons et les communiquerons dimanche après-midi -, mais, que ce soit pour les voyages longue distance ou pour les trajets du quotidien, on peut dès maintenant s'attendre à un faible niveau de trafic."

: La SNCF et la RATP n'attendent pas d'amélioration notable lundi sur leurs réseaux, très affectés depuis hier par une grève contre la réforme des retraites, selon des porte-parole contactés par l'AFP aujourd'hui.

: "Je présenterai donc mercredi à midi l'intégralité du projet du gouvernement, qui prendra en compte bien des propositions formulées par les organisations syndicales et qui garantira aux Français la justice, la solidité et la solidarité de leur système de retraite."



: #RETRAITES Edouard Philippe annonce que l'intégralité du projet de réforme du système des retraites du gouvernement sera présenté mercredi prochain à midi.

: "Je dis à tous les personnels de la RATP et de la SNCF qu'il ne serait pas raisonnable, pas juste, de changer les règles [de leur retraite] en cours de partie et de placer des femmes et des hommes qui, de bonne foi, ont fait des choix de vie, des choix d'investissement et d'organisation familiale sur le fondement d'un régime auquel ils pouvaient légitimement aspirer."

: "Nous avons la conviction que le système universel permettra à chaque Français de cotiser de la même façon et de bénéficier des mêmes droits. Un système juste qui remplace la solidarité au sein de chaque métier par la solidarité nationale où tous les Français sont solidaires de tous les Français, quel que soit leur statut."

: "La très grande diversité des régimes actuels, des 42 régimes actuels, ne peut pas perdurer. Ils savent qu'ils devront un jour renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps. Ce n'est pas de gaieté de coeur, mais c'est ce qui se passe dans tous les pays semblables à la France."

: "Je pense que la mise en place d'un système universel de retraite, qui permet de garantir à tous les Français un bon système de retraite, mérite un débat de fond, un débat éclairé, un débat pour lequel, je le sais, nos concitoyens sont prêts."

: "Le gouvernement continuera à mettre à leur disposition le maximum de moyens visant à limiter l'impact de ces grèves. [...] Mais ma logique ne sera jamais celle de la confrontation."

: "Aujourd'hui encore, la grève reste forte dans les entreprises de transport public, au premier rang desquelles la SNCF et la RATP. Comme tous les Français, je sais que quand des grèves importantes se déroulent dans ces entreprises, la vie de nos concitoyens est affectée."

: Le Premier ministre prend la parole devant Matignon

: Lors de la manifestation d'hier, des journalistes indépendants ont constaté que les policiers qui contrôlaient l'un de leurs collègues ne portaient pas de RIO, ce numéro à sept chiffres qui permet d'identifier chaque agent de police depuis le 1er janvier 2014. Pourtant, comme vous l'explique Thomas Baïetto, ce numéro est obligatoire depuis le 1er janvier 2014.







: Cette vidéo d'un photo-reporter indépendant a été mise en ligne hier soir après avoir été tournée boulevard de Magenta, non loin de la place de la République. L'enquête, ouverte pour "violences par personnes dépositaires de l'autorité publique", a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

: La vidéo des coups portés à ce manifestant au sol avait été largement relayée hier, notamment par le journaliste David Dufresne.

: Une enquête judiciaire a été ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant une personne au sol frappée par deux policiers, hier lors de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, a confirmé le parquet à franceinfo en début d'après-midi.

: Des images de l'intervention circulent sur les réseaux sociaux.

: D'après la préfecture qui confirme cette information, l'absence de sommation est justifiée par le fait que les policiers étaient visés par des tirs de projectiles, lancés par un manifestant en particulier. Selon les témoignages des lycéens, des gifles et des coups ont été donnés, des tirs de gaz lacrymogène et un tir de LBD effectués.

: Un lycéen de 15 ans a été blessé à la joue ce matin par un tir de LBD, en marge du blocage du lycée Ampère-Saxe de Lyon par une quarantaine de lycéens. L'intervention policière de ce matin s'est déroulée sans sommation, surprenant les lycéens, précise France 3.







: Un peu plus de précisions sur la déclaration du Premier ministre : Edouard Philippe devrait s'exprimer vers 15h30-16 heures pour détailler le calendrier, selon nos informations.

: Le gouvernement est en quête "d'un compromis" entre le respect des régimes spéciaux et les décisions qu'il compte prendre pour mener à bien une réforme "essentielle" des retraites, a déclaré cet après-midi Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux Retraites.

: Edouard Philippe fera cet après-midi une courte déclaration depuis Matignon pour "préciser le calendrier des prochains jours", annonce Matignon à franceinfo.

: La journée de grève et de manifestations d'hier a entraîné "30% de baisse d'activité en moyenne dans les magasins", selon une fédération de commerçants, qui a fait part aujourd'hui de ses "vives inquiétudes" si le mouvement devait perdurer.

: France 3 s'est rendu dans les écoles, où les parents, confus, ne savent pas comment faire garder leurs enfants alors que les établissements sont en grève.



: "Les déclarations d'amour du ministre ne suffisent plus, les policiers veulent des preuves", écrivent notamment ces deux syndicats.

: Deux syndicats de policiers, Alliance et Unsa Police, ont également appelé aujourd'hui leurs troupes "à continuer le service minimum" et "à se tenir prêts à toutes autres actions" pour défendre leur régime spécifique de retraite.

: La direction de la SNCF indique que près d'un tiers des cheminots est en grève aujourd'hui. Chez les conducteurs, ce chiffre atteint 87,2 %, contre 85,7% hier.

: 19 procédures ont été classées sans suite, a également précisé le parquet. Ce matin, 54 gardes à vue se poursuivaient.