Mobilisation contre la réforme des retraites : "Ici les gens sont plus engagés", applaudissent des travailleurs étrangers installés en France

C’est la pause déjeuner dans ce square fleuri du centre de la capitale. Conseiller pédagogique à l'Université américaine de Paris, Wester déguste un sandwich au beurre de cacahuète. Ce citoyen américain soutient la contestation contre la réforme des retraite. "J’aurais aimé qu’on se batte pour nos retraites aux Etats-Unis comme vous le faites ici. Ils prennent deux ans aujourd’hui mais plus tard ce sera trois ans, puis quatre", explique-t-il à la veille d'une 12e journée de mobilisation.

"Deux ans de plus c’est déjà énorme. On peut très vite perdre la santé et ne plus pouvoir profiter de ses petits-enfants par exemple".