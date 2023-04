Manifestations contre la réforme des retraites : 400 000 à 600 000 participants attendus jeudi, selon les renseignements

La note des renseignements précise que 300 à 600 "gilets jaunes" et de 500 à 1 000 "éléments à risque" sont "susceptibles" d'être mobilisés à Paris.

"A ce jour, 270 démonstrations sont annoncées." Entre 400 000 et 600 000 manifestants sont attendus, jeudi 13 avril, en France pour participer à la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, selon une note des renseignements territoriaux consultée par France Télévisions mercredi. C'est moins que lors de la précédente journée de manifestations. Pour assurer le maintien de l'ordre, 11 500 policiers et gendarmes mobilisés en France dont 4 200 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur.

A Paris, 40 000 à 70 000 participants sont attendus dans le cortège qui s'élancera à 14 heures de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Bastille. Un dispositif de circulation spécifique a donc été annoncé par la préfecture de police de Paris, comme pour chaque journée de mobilisation.

Cette note des renseignements précise que 300 à 600 "gilets jaunes" et de 500 à 1 000 "éléments à risque" sont "susceptibles" d'être mobilisés dans la capitale. Les renseignements s'attendent à les voir dans d'autres villes de France, notamment à Rennes, Dijon, Brest, Toulouse, ou encore Nantes : "La mouvance d'ultragauche et des groupes de 'gilets jaunes' agrégeant d'autres éléments violents seront également présents dans les cortèges pour tenter de provoquer des troubles à l'ordre public."

Un possible "deuxième acte de la mobilisation"

"Dans ce contexte, les opposants au texte devraient mener des actions de blocage, de filtrage et mouvements de grève dans les secteurs emblématiques qui font l'objet d'une large couverture médiatique, notamment du pétrole, des transports et de production d'énergie", précise cette note. Ces actions sont également à prévoir vendredi, alors que le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la légalité de la loi et sur le projet de référendum d'initiative partagée sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans.

"Des divergences dans les stratégies d'action pourraient voir le jour à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel", relèvent d'ailleurs les renseignements dans leur note. "Si l'intersyndicale semble avoir atteint un plafond de participation" et que "certaines organisations semblent considérer cette journée comme la fin d'un premier acte de mobilisation", "d'autres sont prêtes à amorcer un changement de stratégie étant donné la fin du parcours institutionnel du projet de loi", précise encore la note des renseignements territoriaux, qui prédit un possible "deuxième acte de la mobilisation".