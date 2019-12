Grève : une conductrice de métro intimidée par des grévistes, la RATP ouvre une enquête

Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une foule de grévistes hue et insulte une conductrice à sa prise de service. La régie a ouvert une enquête interne.

Elle longe le quai du métro, sous les huées et les sifflets. Comme on le voit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des grévistes de la RATP ont conspué et insulté, lundi 30 décembre, une conductrice non-gréviste. "Ces agissements sont inacceptables. La RATP condamne fermement ces actes et apporte son soutien total à sa conductrice face à ces comportements irresponsables", a réagit la régie auprès de franceinfo, en annonçant l'ouverture d'une enquête interne. "La RATP appelle à l’apaisement et rappelle que si le droit de grève est un droit, empêcher le travail des agents est répréhensible", précise l'entreprise.

Les faits se sont produits sur la ligne 6, à la station place d'Italie, avant 6h30. Escortée par des agents de sécurité, la conductrice prenait son service du matin lorsqu'elle a été poursuivie sur le quai par une foule d'une vingtaine de personnes. Sur les images, on entend des sifflets et des hués. "Elle est vendue", chantent les grévistes, quand d'autres hurlent "honte à toi". Visiblement marquée, la femme se retourne et met une claque à l'un de ses contempteurs.

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, s'est dite "scandalisée par la violence des grévistes". "Aucune cause ne justifie de telles insultes et un tel harcèlement. Des sanctions exemplaires doivent être prises", a-t-elle déclaré.

Scandalisée par la violence des grévistes a l’égard d’une conductrice @RATPGroup qui assure simplement la continuité du service public au bénéfice des voyageurs! Aucune cause ne justifie de telles insultes et un tel harcèlement. Des sanctions exemplaires doivent être prises. pic.twitter.com/3Y3M142Unn — Valérie Pécresse (@vpecresse) December 31, 2019

Depuis le 5 décembre, le trafic des métros et RER est très fortement pertubé en Ile-de-France par un mouvement contre la réforme des retraites.