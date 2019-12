Grève : la raffinerie de Lavéra mise à l'arrêt

Le conflit social sur la réforme des retraites se déplace dans les raffineries. Celle de Lavéra, près de Martigues (Bouches-du-Rhône) est à l'arrêt depuis dimanche 22 décembre. La branche chimie de la CGT se dit déterminée. "Le but est de faire comprendre au gouvernement qu'il faut qu'il retire son projet de loi", explique Sébastien Varagnol, secrétaire général CGT Pétrochimie Petro-Ineos Lavéra. En conséquence, les poids lourds sont bloqués les uns derrière les autres. Ils attendent de pouvoir charger le carburant.

D'autres raffineries à l'arrêt ?

Du côté des stations-service, près de Marseille (Bouches-du-Rhône), certaines sont déjà vides. Mais les automobilistes ne s'inquiètent pas encore. La raffinerie de Lavéra est déjà arrêtée et actuellement CGT Chimie vote sur l'arrêt de Grandpuits (Seine-et-Marne), de Feyzin (Rhône), et de la Mède (Bouches-du-Rhône) en assemblée générale. Si toutes ces raffineries ne produisent plus, c'est la moitié de la capacité de production de carburant en France qui s'arrêtera.