Grève du 7 mars contre la réforme des retraites : près de 300 rassemblements prévus dans toute la France

Les syndicats espèrent faire mieux, mardi 7 mars, que les précédentes mobilisations contre la réforme des retraites. Le record historique a été atteint le 31 janvier dernier, avec 1,2 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Cette fois, près de 300 rassemblements sont prévus, du jamais vu.

Près de 300 manifestations contre la réforme des retraites sont prévues en France, mardi 7 mars. Certains cortèges sont partis dans la matinée, comme à Marseille (Bouches-du-Rhône). Les manifestants veulent durcir le mouvement. "On met la France à l'arrêt. On dit que maintenant, il faut vraiment écouter cette colère et cette volonté de mettre fin à ce projet", explique une femme. Lors de la dernière journée de mobilisation, près de 90 000 personnes étaient rassemblées à Marseille.

Des manifestations dans toute la France

"Monsieur Macron ne doit pas compter sur le fait que qui que ce soit en cours de route se désespère et renonce au combat. Cela n'aura pas lieu", a déclaré Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de La France Insoumise. À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 9 000 personnes étaient attendues selon la CGT. À Paris, le cortège doit s'élancer en début d'après-midi. La dernière mobilisation du 16 février avait réuni 1,3 million de personnes en France selon la CGT, 440 000 selon le gouvernement.