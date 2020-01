Grève contre la réforme des retraites : un dépôt de bus bloqué à Paris

Depuis 4h30 jeudi 2 janvier, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant un dépôt de bus du 18e arrondissement de Paris et empêchent la sortie des bus. Un des conducteurs a lui-même exercé son droit de retrait pour bloquer complètement la voie, indique le journaliste de France 2 Arnaud Moreau depuis ce dépôt.

Besancenot et Dhorasoo

Des agents RATP d'autres dépôts parisiens sont également venus, ainsi que des personnalités issues de la société civile et de la classe politique comme Éric Coquerel, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, Olivier Besancenot, facteur et ancien candidat à la présidentielle pour la Ligue communiste révolutionnaire et Vikash Dhorasoo, ancien footballeur et candidat dans le 18e arrondissement aux élections municipales de 2020 à Paris pour la liste Décidons Paris !. Pour tous, un seul mot d'ordre : on ne lâchera rien tant que la réforme des retraites ne sera pas retirée.

