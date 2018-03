Emploi : retraités et salariés à la fois

Ils ont autour de 70 ans, sont à la retraite et pourtant travaillent. Selon les dernières estimations, ils sont 368 500 à cumuler une pension et un salaire en France, soit seulement 2,8% des retraités du régime général. Le chiffre est stable ces dernières années. La plupart sont des hommes, d'en moyenne 67 ans avec 41 ans de carrière, et une pension de base de 814 euros.

Un complément à la pension

Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans ce cas. À 68 ans, Marie Masson, ancienne secrétaire de mairie, a repris le travail. Son nouveau métier, c'est conductrice de bus. Elle compte bien continuer tant qu'elle le pourra, car elle estime ne pas toucher suffisamment avec sa retraite. Sa retraite s'élève à 1 100 euros par mois. Cumuler pension et salaire, c'est l'occasion d'arrondir ses fins de mois, mais pas de créer de nouveaux droits qui permettraient d'augmenter les pensions.

