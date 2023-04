DIRECT. Réforme des retraites : le Rassemblement national a "fait tout ce qui était en son pouvoir" contre ce texte, assure Marine Le Pen

Ce qu'il faut savoir

"Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour lutter contre cette réforme" des retraites. Face à l'apparente discrétion du Rassemblement national dans les débats sur le texte, Marine Le Pen a dénoncé, mercredi 11 avril sur BFMTV, "un mensonge". La cheffe de file des députés du Rassemblement national accuse en revanche la Nupes d'avoir fait de l'"obstruction" parlementaire et de "porter la responsabilité de la mise en œuvre de cette réforme". Suivez notre direct.

La décision du Conseil constitutionnel sera "l'aboutissement du cheminement démocratique", selon Olivier Véran. Les Sages rendront vendredi une décision très attendue sur la réforme des retraites. Interrogé sur un éventuel retrait du texte si le Conseil constitutionnel censure une grande partie du texte, Olivier Véran a déclaré, mercredi sur France 2, qu'"il n'y a pas différents scénarios, on attend la décision du Conseil". "On est confiants, car c'est un texte qui a été examiné avec beaucoup de temps", a ajouté le ministre sur le plateau des "4 Vérités".

Des blocages sur le périphérique de Nantes. Plusieurs kilomètres d'embouteillages ralentissent le trafic sur le périphérique nantais, mercredi matin, en raison d'actions de blocage menées par des manifestants contre la réforme des retraites. Bison Futé comptabilise une "vingtaine de kilomètres de bouchon". Ces perturbations affectent également le réseau de bus, selon le gestionnaire du réseau Tan.

Trafic ferroviaire "en partie perturbé" jeudi. Pour la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la circulation sera particulièrement réduite sur le réseau Intercités, avec un train sur cinq en journée et aucun train de nuit. Trois TER sur cinq circuleront en moyenne nationale, ainsi que quatre TGV Inoui et Ouigo sur cinq. Les passagers voyageant sur Eurostar et Thalys connaîtront des conditions "quasi normales".

"Les gens pourront manifester sans crainte", assure Gérald Darmanin. Invité de France Bleu Gironde mercredi, le ministre de l'Intérieur a justifié l'intervention "de la police avec la force" lors des dernières manifestations. Il assure également que, jeudi, "les gens pourront manifester contre le projet du gouvernement sans crainte".