Ce que devrait dire Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français

La dernière fois que le président de la République a parlé, c'était il y a un peu plus d'une semaine pour appeler à une trêve de la grève pour Noël. Depuis, plus rien. Mais, du côté de l'Élysée, l'idée est toujours un peu la même. Un mot revient en permanence dans l'entourage du président : c'est "apaisement". Le discours du 31 décembre n'est pas encore finalisé, mais Emmanuel Macron devrait avoir des mots "apaisants" alors que les rapports entre syndicats et gouvernement sont de plus en plus conflictuels sur la réforme des retraites, explique le journaliste de franceinfo Thierry Curtet depuis l'Élysée.

Macron cherche de la hauteur

Emmanuel Macron devrait également remettre en perspective sa volonté de réforme. L'idée d'adapter, de refonder, notre modèle social pour le XXIe siècle sans rentrer dans les détails, il laisserait ça à son Premier ministre Édouard Philippe. L'idée, pour Emmanuel Macron, serait de reprendre de la hauteur. Il devrait enfin avoir un mot, une pensée, pour tous ces Français qui n'ont pas pu passer les fêtes de Noël en famille à cause des grèves, conclut Thierry Curtet.