Carburants : retour au calme après l'intervention des forces de l'ordre au dépôt de Donges

Les gendarmes sont intervenus ce mardi matin au dépôt de carburant de Donges alors que le site est bloqué depuis plusieurs semaines pour protester contre la réforme des retraites. Le calme est revenu, selon France Bleu Loire Océan.

Près de 200 gendarmes sont intervenus aux alentours de 2 heures du matin mardi 21 mars, pour permettre le déchargement d'un bateau venu ravitailler le dépôt de carburant de Donges, en Loire-Atlantique, rapporte France Bleu Loire Océan. Le dépôt de la SFDM et la raffinerie de Donges sont bloqués par des grévistes depuis plusieurs semaines pour contester contre la réforme des retraites.

Selon le syndicat FO, "les dockers et les forces de l'ordre se sont affrontés". Ces "affrontements" ont duré plus de deux heures. Les grévistes se sont mobilisés quand ils ont appris qu'un bateau, un terminal pétrolier rempli de gazole, venait accoster au niveau du dépôt de la SFDM. Des témoignages de syndicalistes font état d'usage de gaz lacrymogène, de grenade de désencerclement et de tirs de LBD.

Déchargement effectué

À 7h, ce mardi matin, le calme était revenu sur le site de Donges. Il n'y avait plus personne devant le dépôt, constate une journaliste de France Bleu Loire Océan sur place. Selon Marin Guillotin, délégué Force Ouvrière de la raffinerie de Donges, "le dépôt ne sera pas opérationnel dans les prochaines heures, peut-être même dans les prochains jours".

Le navire a pu s'appareiller et le carburant est entré dans le dépôt. FO assure que les grévistes vont continuer à "se défendre". "Le combat n'est pas fini. On reste déterminé. Ce n'est pas ça qui va nous faire baisser les bras, bien au contraire", conclut Marin Guillotin, alors que la grève a été reconduite à plus de 90%.