Carburants : Olivier Véran appelle TotalEnergies à mettre en place une nouvelle remise "le plus vite possible"

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 14 février. Il revient tout d'abord sur la polémique suscitée par le député insoumis Aurélien Saintoul, qui a traité Olivier Dussopt d'"assassin" : "Nous découvrons là ce que c'est qu'un député qui laisse parler la haine et pas la mobilisation politique." Olivier Véran revient ensuite sur l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale : "Nous souhaitons qu'il y ait un vote sur ce projet de loi."



La consommation de stupéfiants au volant

Alors que le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, s'est dit "prêt à envisager" une nouvelle ristourne sur le carburant, lors d'un entretien au Parisien le 8 février, Olivier Véran indique que c'est au groupe de "déterminer" quand cette remise interviendra, mais il appelle à ce qu'elle soit mise en place "le plus vite possible". Interrogé sur l'accident de Pierre Palmade, Olivier Véran revient sur les dangers de la consommation de stupéfiants au volant et indique : "On réalise près de 500 000 contrôles par an de conduite sous l'emprise de stupéfiants, et on a l'intention de doubler."