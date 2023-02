Calcul de la retraite : une députée LR souhaite faire évoluer le dispositif de partage des trimestres "bonus" liés à l'éducation d'un enfant

À l'heure où certains font le compte de leurs trimestres pour la retraite, le dispositif permettant de partager au sein d'un couple les trimestres "bonus" liés à l'éducation d'un enfant reste particulièrement méconnu. Isabelle Valentin, députée LR de Haute-Loire, propose de le faire évoluer vers plus de souplesse.

Moins de 600 demandes annuelles ont été faites, ces dernières années, auprès des caisses de retraite, pour partager, au sein d'un couple, les trimestres "bonus" liés à l'éducation d'un enfant. Un chiffre très bas comparé aux 720 000 naissances enregistrées chaque année en France. Moins d'un couple sur mille décide donc de transférer vers le papa une partie ou la totalité des quatre trimestres de retraite attribués au titre de l'éducation d'un enfant !

La réforme de 2010 le permet pourtant, elle a été créée pour inciter les pères à prendre leur part. Quatre autres trimestres liés à la naissance de l'enfant restent, eux, automatiquement attribués à la mère. Cela vaut aussi pour les enfants adoptés, et pour les couples de même sexe.

Un calendrier très restrictif

La mesure souffre à la fois d'un défaut de notoriété et d’un calendrier très particulier car la décision de reverser ces trimestres à son conjoint doit être prise très tôt : dans un délai de six mois après le quatrième anniversaire de l'enfant. "Aux quatre ans et demi de l’enfant, dans un couple, on ne sait pas qui va avoir besoin le plus de ses trimestres, déplore la députée LR de Haute-Loire Isabelle Valentin qui souhaite faire modifier cette loi. Avant c’était valable parce que les femmes travaillaient moins. Aujourd’hui, il y a très peu de femmes qui arrêtent trois ou quatre ans pour élever leurs enfants."

"La décision devrait être prise au moment du départ à la retraite du premier conjoint et pas aux quatre ans et demi de l’enfant." Isabelle Valentin, députée LR de Haute-Loire à franceinfo

Mais... cette modification, souhaitée par la députée LR de Haute-Loire, n'est pas à l'agenda de l'actuelle réforme des retraites.