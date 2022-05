Pouvoir d'achat : les Français achètent plus de marques de distributeurs

Une habitante de région parisienne ne fait plus ses courses de la même manière. Désormais, elle scrute les prix à la loupe, produit par produit. Face aux prix qui explosent, elle achète beaucoup plus de marques de distributeurs réputées moins chères, comme beaucoup de Français. Les ventes des marques distributeurs ont bondi de 15,8 % en un an. À l'inverse, les ventes des grandes marques nationales reculent de 3,5 %, avec dans les têtes la chasse systématique aux promos.

La vente de produits bio en net recul

Les courses sont fractionnées selon les besoins. Face à l'inflation record, les Français ont modifié leurs habitudes de consommation. Et le recul des ventes est d'ores et déjà visible : - 6,8 % en un an pour les achats en grande distribution. Parmi les arbitrages, les produits bio, vendus plus chers, reculent fortement de - 11,5 %. Les experts rappellent qu'à la même période l'an dernier, les cafés et restaurants étaient fermés, conduisant les Français à faire davantage de courses pour chez eux.