Carte Logement : quel est le coût moyen des loyers dans les grandes villes françaises ?

Loin devant l'alimentation, les loisirs ou les transports, le logement constitue le principal poste de dépenses des ménages français. En 2018, il représentait 26% de leur budget, selon les derniers chiffres de l'Insee. Soit une hausse de 15% depuis 2000. Alors que le pouvoir d'achat s'impose comme la première préoccupation des Français dans cette campagne présidentielle, franceinfo s'est penché sur le prix des biens en location, non meublés, en comparant les loyers dans les villes françaises de plus de 100 000 habitants.

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les annonces immobilières publiées au mois de janvier 2022 sur le site SeLoger.com (notre méthodologie est détaillée à la fin de cet article). Vous pouvez choisir le nombre de pièces des logements dans le menu déroulant ci-dessous. Il vous renverra sur une carte correspondant à ce type de biens immobiliers. En cliquant sur la carte, ou en cherchant la ville dans le moteur de recherche en haut à gauche, vous pourrez connaître le prix moyen et la taille moyenne des logements dans la commune pour le nombre de pièces choisies.

Une pièce : des loyers en dessous de 450 euros dans la majorité des villes

Sans surprise, c'est à Paris que les loyers des appartements une pièce sont les plus onéreux. Il faut débourser en moyenne 857 euros par mois pour un appartement de 25 m2. Le podium est complété par deux villes de région parisienne : Boulogne-Billancourt et Montreuil. En dehors de l'Ile-de-France, Nice est la ville la plus chère, le loyer moyen d'un T1 s'élevant à 576 euros.

A l'inverse, Saint-Etienne est la ville étudiée où les biens ne comportant qu'une seule pièce sont les moins coûteux, avec un loyer moyen de 319 euros. C'est aussi là que les logements proposés sont les plus grands (29 m2 en moyenne). Limoges, Perpignan, Nîmes et Clermont-Ferrand complètent le top 5, avec un prix moyen inférieur à 385 euros dans toutes ces communes.

D'une manière générale, les villes les plus peuplées sont aussi celles où les logements une pièce sont les plus chers : les dix plus grandes villes de France font toutes partie du top 15 des communes les plus chères parmi les 34 analysées.

Deux pièces : la petite couronne parisienne au-dessus de 800 euros

Comme pour les logements d'une pièce, Paris est la ville la plus chère de France pour louer un deux-pièces. Le prix moyen des annonces s'élève à 1 292 euros par mois dans la capitale, pour des logements d'en moyenne 42 m2. Boulogne-Billancourt, Montreuil et Saint-Denis, trois villes situées en région parisienne, affichent toutes un loyer moyen supérieur à 800 euros.

Dans le reste de la France, c'est Annecy qui est la ville la plus chère pour louer un deux-pièces, puisqu'il faut débourser en moyenne 787 euros par mois. Les T2 proposés dans la commune de Haute-Savoie sont cependant un peu plus grands que dans les autres villes françaises avec une moyenne de 46 m2 contre un peu moins de 43 m2 dans les autres villes.

Encore une fois, Saint-Etienne est la ville la moins chère pour louer un deux-pièces parmi les communes de plus de 100 000 habitants. Le coût moyen de ce type de logement y est de 430 euros et les biens y font en moyenne 47 m2. Le loyer moyen pour les deux-pièces se situe également en dessous de 500 euros par mois au Mans, à Limoges, à Brest et à Perpignan.

Trois pièces : plus de 2 000 euros par mois à Paris

En toute logique, les enseignements concernant les logements trois-pièces sont largement similaires à ceux décrits pour les deux-pièces : Paris, Boulogne-Billancourt et Montreuil sont les trois villes de France où les prix sont les plus élevés, avec des loyers dépassant 1 200 euros en moyenne. Annecy reste la ville de plus de 100 000 habitants où les loyers sont les plus élevés hors d'Ile-de-France.

Par ailleurs, plus la taille du logement augmente, plus l'écart de prix se creuse entre Paris et les villes de proche banlieue. Le prix moyen d'un trois-pièces est de 1 080 euros à Saint-Denis, soit presque deux fois moins que les 2 013 euros affichés dans la capitale, alors que les deux villes sont limitrophes. Les logements sont cependant un peu plus grands à Paris : 68 m2 en moyenne contre 63 m2 à Saint-Denis.

Une nouvelle fois, c'est Saint-Etienne qui apparaît comme la ville de 100 000 habitants où la location est la plus abordable, puisque le prix moyen des annonces pour les trois-pièces est de 534 euros. La deuxième ville la moins chère est Limoges, le loyer moyen des trois pièces s'y élevant à 618 euros. Le coût moyen pour ce type de logement reste également inférieur à 650 euros mensuels au Mans, à Perpignan et à Mulhouse.

Quatre pièces ou plus : cinq villes au-dessus de 1 400 euros

Concernant les logements de quatre pièces ou plus, il est particulièrement important de regarder la taille moyenne des biens avant de tirer des enseignements sur les prix, car d'importants écarts apparaissent entre les villes. La taille moyenne d'un T4 varie entre 84 m2 à Toulon et 114 m2 à Paris.

La capitale est, comme pour chaque typologie de logements, la commune où il est le plus cher de se loger. Les locations de quatre-pièces ou plus coûtent en moyenne 3 378 euros par mois dans la capitale. Viennent ensuite Boulogne-Billancourt et Nice, avec un loyer moyen de 1 534 euros pour une surface de 94 m2 dans la ville des Alpes-Maritimes. Lyon (1 528 euros) et Nantes (1 458 euros) complètent le top 5.

Pour louer un logement d'au moins quatre pièces dans une ville de plus de 100 000 habitants, c'est encore à Saint-Etienne que les loyers sont les moins chers. En moyenne, le prix affiché est de 733 euros et la taille de 98 m2. A Perpignan, Limoges, Brest et Le Havre, le loyer moyen est également inférieur à 900 euros pour les logements de quatre pièces ou plus, et la taille moyenne varie entre 91 m2 et 97 m2 dans ces quatre villes.

Les données utilisées pour les cartes ont été obtenues par franceinfo auprès du site d'annonces immobilières SeLoger.com, qui est l'un des principaux sites de location immobilière avec LeBonCoin. Elles concernent l'ensemble des annonces de location de logements non-meublés ayant été publiées sur le site au mois de janvier 2022 dans des villes de plus de 100 000 habitants. Les moyennes ne sont données que lorsqu'il y a au moins 30 annonces correspondant au nombre de pièces choisi dans la ville.

Ces données, datées du mois de janvier, livrent des informations très récentes sur les prix et la taille des locations proposées. Mais les annonces issues de SeLoger ne représentent pas non plus l'ensemble du marché. Par exemple, les offres de particuliers sont peu présentes sur le site, puisqu'elles ne représentent que 20% des biens proposés. Ensuite, le prix affiché peut parfois être sujet à négociation, même si cette démarche est moins courante pour les locations que pour les achats.

Les chiffres issus de ces données sont donc un indicateur intéressant pour avoir une idée précise de l'état actuel du marché immobilier locatif dans les grandes villes, mais, pour autant, ils ne sont pas exhaustifs et ne doivent donc pas être interprétés à l'euro près.