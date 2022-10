Consommation : les ventes d'œufs augmentent au détriment de la viande et du poisson

Avec l'inflation, l'œuf devient un produit incontournable, jeudi 6 octobre. Ses ventes sont en hausse depuis l'été. "La viande coûte tellement cher, qu'on va plus aller vers les œufs", explique une femme. En 2022, les ventes de poisson et de viande dans les supermarchés sont en baisse de respectivement 12,4 % et 10,6 %. En revanche, celles d'œufs sont en hausse, de 4 % pour les œufs bio et de 187 % pour ceux bas de gamme.

Un aliment meilleur pour la santé que la charcuterie

Avec la demande de plus en plus forte en œufs, les clients se bousculent. "Dans certains magasins, on vendait 20 paquets, maintenant, on en vend 30", constate Servane Lagrève, productrice "œufs coquelin". La hausse des prix n'est pas le seul argument en faveur des œufs, puisque la charcuterie et la viande rouge ont des impacts négatifs sur la santé. La production d'œufs pourrait être perturbée, puisque plus de 4 millions de poules pondeuses ont été abattues depuis décembre 2021 à cause de la grippe aviaire.