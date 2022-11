Consommation : acheter en gros pour payer moins cher

FRANCE 2

De la viande vendue par lots de 3 ou 4 kilogrammes, ou des boissons par dizaines de litres. Un temps réservé aux professionnels, l'achat en gros se décline désormais pour les particuliers. À Villepinte (Seine-Saint-Denis), Virginie fait ses courses en gros volume depuis cinq ans. Grâce à ce fonctionnement, elle estime économiser 400 euros par an sur son budget. Elle fait ses courses à Villebon-sur-Yvette (Essonne), dans le magasin Costco, venu des États-Unis. Pour y entrer, il faut être muni d'une carte, qui coûte 36 euros par an.



Prix attractifs

À la clé, des produits vendus en gros volumes, à des prix très attractifs. On trouve 20 fois moins de références que dans un hypermarché classique. Tout est sur palette. "On n'a pas de réserve, on reçoit et on place la marchandise le jour J. On élimine tous les coûts, les intermédiaires, le stockage, pour avoir le meilleur prix pour nos membres", explique Marc Chapados, directeur des achats chez Costco France.

Deux magasins de ce type existent en France, uniquement en région parisienne. À Voglans (Savoie), les clients peuvent se rendre dans un magasin de déstockage. François Pin, le dirigeant d'EuroMalin, récupère les invendus auprès de ses fournisseurs. Avec l'inflation, les consommateurs sont séduits : +20 % de fréquentation en un an.