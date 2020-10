VIDEO. Covid-19 : une "liste complémentaire des secteurs" éligibles aux aides de l'État pourrait être annoncée mardi, selon la ministre du Travail

"Aujourd'hui je pense qu'on pourra avoir des listes complémentaires des secteurs pris en compte, c'est vraiment quelque chose auquel on est très attentifs", a annoncé mardi 6 octobre sur France Inter la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion Élisabeth Borne. Des entreprises sont éligibles aux aides de l'État dans le cadre du plan de relance de l'activité en pleine crise sanitaire et économique liée au Covid-19, comme l'activité partielle de longue durée ou l'accompagnement via le fonds de solidarité. "On devrait annoncer encore des compléments aujourd'hui pour les secteurs qui sont touchés indirectement", a assuré la ministre.

Il s'agit notamment des entreprises de prestataires, tributaires de l'activité de secteurs en grande difficulté comme la culture. Élisabeth Borne, ministre du Travail à France Inter

"On est en train de regarder précisément si on peut, soit élargir la liste des secteurs couverts, soit prendre en compte des activités qui ont une perte de chiffre d'affaires importante, a précisé la ministre. On raisonnait sur 80% jusqu'à présent, peut-être qu'il faut aller sur un seuil un peu plus bas, mais nous sommes bien conscients de ces difficultés et nous allons essayer d'y répondre". "J'entends bien ce que nous disent ces professions, elles nous disent : 'On veut d'abord travailler', et c'est bien pour ça qu'on a travaillé sur la base d'un nouveau protocole, sur la base des propositions qu'ils avaient formulées, protocole qui a pu être validé par le Haut conseil de la santé publique et qui permet de poursuivre l'activité des restaurateurs", a rappelé la ministre, en prenant l'exemple du secteur de la restauration.