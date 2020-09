Relance : le choix de nos voisins européens

La France et son Premier ministre Jean Castex ont annoncé, jeudi 3 septembre, le plan de relance de 100 milliards d'euros du pays pour surmonter la crise économique qui découle de la crise sanitaire. En Allemagne, le plan de relance de 130 milliards d'euros se décline à travers une baisse de la TVA, un chèque spécial offert à tous les ménages et une modernisation de l'industrie automobile. L'Espagne pourra compter sur un plan de relance de 140 milliards d'euros, avec un plan de construction massif de logements et une réhabilitation de logements anciens, qui devraient employer 221 000 personnes, aujourd'hui sans emploi.

Étalement des impôts sur deux ans en Italie

L'Italie est de loin la principale bénéficiaire du plan de relance européen avec 208 milliards d'euros. Pour l'instant, l'urgence a été d'étaler les impôts sur deux ans, de déclarer les licenciements valables qu'après 18 semaines de chômage technique et d'alléger la fiscalité des régions du Sud. Sur les trois ans à venir, le plan de relance cible la modernisation des infrastructures, la recherche ou encore l'éducation.

