Plan de relance : l'Union européenne finance 100% des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics en France

Chez nous, cet argent est bien employé : 90% de la somme promise sont déjà affectés dans les projets de France Relance, ce plan national post-Covid de 100 milliards d’euro, dont près 40% (pas loin de 40 milliards d'euros) seront donc financés par le grand emprunt commun européen.

Très concrètement, 100% des travaux de rénovation thermique des bâtiments publics en cours (hôpitaux, écoles, mairies), c’est de l’argent de l’Europe. Même chose pour 70% des sommes distribuées aux particuliers via le dispositif MaPrimeRénov. Le programme baptisé "Un jeune : une solution" est aussi financé à 75% par l’UE. C’est près de cinq milliards d’euro pour des contrats d’apprentissage ou d’alternance, et des aides financières pour les moins de 30 ans.

On le sait peu car le drapeau européen sur les panneaux des chantiers est souvent tout petit, ce qui fait d’ailleurs un peu grincer des dents à Bruxelles. Mais pour le reste, la France est plutôt considérée comme une bonne élève.

100% de la rénovation thermique des bâtiments publics, c’est énorme. Mais c'est de l'argent bien employé, dit-on à Bruxelles. Parce que lorsque que l’on rénove un bâtiment public, on le fait souvent avec les normes environnementales les plus élevées. Ensuite parce que les chantiers publics, ce sont de grosses commandes : les PME sont sûres d’être payées. Elles ne rechignent pas à embaucher, à former leurs ouvriers à des méthodes de rénovation écologiques et innovantes.

Transition énergétique, innovation, formation, emploi : tout cela est pile dans les clous des objectifs de ce plan de relance financé à 27.

De l’argent bien employé, mais très contrôlé



Pour obtenir ce financement, la France a dû tenir ses engagements de réformes : présenter par exemple une loi Climat, une autre sur les finances publiques... Quand en Pologne on regarde l’état de la justice, en France on est attentif à la possible dérive des finances publiques, confie une source européenne.

Et puis il y a des contrôles a posteriori, avec des inspecteurs européens qui s'assurent que la rénovation a bien permis les gains énergétiques promis.