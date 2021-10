France 2030 : Emmanuel Macron annonce 800 millions d'euros pour développer le secteur de la robotique

Le plan d'investissement France 2030 consacrera 800 millions d'euros pour développer le secteur de la robotique, a annoncé lundi 25 octobre Emmanuel Macron en visitant l'entreprise Siléane à Saint-Etienne (Loire). La moitié de cette enveloppe sera consacrée à la fabrication de robots qui intègrent de l'intelligence artificielle.

Le chef de l'Etat souhaite, par ces investissements, réindustrialiser la France avec des technologies "de demain" et promouvoir d'ici cinq ans une filière industrielle mêlant automatisation de la fabrication, intelligence artificielle et objets connectés. Cette stratégie serait aussi un moyen d'"éviter de délocaliser dans les pays à bas coûts", selon lui. L'usine 4.0, capable d'arrêter seule sa production et de la réorienter au regard des demandes du marché, avec des promesses de conditions de travail moins pénibles qu'une usine classique, fait figure de graal de la réindustrialisation européenne post-Covid-19.

Un premier appel à projet est prévu dans les prochains jours, ainsi que 400 millions pour "accompagner la transformation de sites industriels qui vont de manière massive vers de la machine intelligente", a précisé le président. "Nous allons aider au déploiement d'une vraie transformation industrielle qui permettra de réindustrialiser la France, plutôt que de regarder les solutions d'il y a 30 ans." "La nostalgie n'est pas bonne conseillère", a déclaré Emmanuel Macron.