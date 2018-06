Pas une seule femme dans le classement Forbes des 100 sportifs les mieux payés

Serena Williams était la seule femme présente dans cette liste l'an dernier, mais elle a mis sa carrière entre parenthèse le temps de donner naissance à sa fille. Elle n'y figure donc plus cette année.

Où sont les femmes ? Pour la première fois depuis 2010, aucune sportive ne figure dans le classement annuel des 100 sportifs les mieux payés de la planète établi par le magazine Forbes. Cette liste prend en compte les salaires, les primes, les gains en compétition et les cachets publicitaires.

De retour depuis peu à la compétition, la joueuse de tennis américaine Serena Williams était la seule femme présente dans cette liste l'an dernier. Mais elle a mis sa carrière entre parenthèse le temps de donner naissance à sa fille et n'y figure donc plus cette année. "Les femmes sont constamment sous-évaluées et cette liste en constitue malheureusement un nouvel exemple très frappant", a déclaré à la Thomson Reuters Foundation Sam Smethers, la directrice de la Fawcett Society, une organisation caritative militant pour les droits des femmes.