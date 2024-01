Panneaux solaires : les prix sont en chute libre

Comment contribuer à la transition énergétique sans vider son porte-monnaie ? Bonne nouvelle : bradés par la Chine, les prix des panneaux solaires sont en chute libre.

De plus en plus de panneaux solaires sont installés sur les toits et leurs prix dégringolent. En pleine crise de l’énergie, c’est une aubaine pour réduire le montant des factures. Gérard Bernier a installé ses premiers panneaux solaires il y a un an et demi. Sur le toit-terrasse de sa maison en Savoie, cet ingénieur retraité a investi 20 000 euros. Il produit sa propre électricité et parvient même à gagner de l’argent. "Par rapport aux dépenses journalières d’électricité, évidemment, je m’y retrouve puisque globalement, en moyenne sur l’année, je produis plus d’électricité que j’en consomme. Je vais avoir un chèque en retour de 1 400 euros", se réjouit l’homme.

Des prix divisés par deux en un an



Le retraité décide d'installer six panneaux supplémentaires sur les murs de sa maison. Il n’a pas hésité longtemps en découvrant les tarifs actuels des panneaux solaires chinois. Ils proviennent d’un distributeur qui fait sortir de son entrepôt 2 000 panneaux. La chute des prix a été spectaculaire : ils ont été divisés par deux en un an.