Pakistan : un salon de coiffure coiffe ses clients au hachoir ou au chalumeau

Un salon de coiffure de Lahore, au Pakistan, propose des coupes de cheveux effectuées au hachoir, au bris de verre ou encore au chalumeau. Ces techniques aideraient à donner du volume. "Je n'ai pas l'impression que ça va faire mal, parce qu'il est loin de la peau. Quand le feu est présent sur le dessus des cheveux, je me sens très bien", assure Ali Saqlain, un client du salon.



Entre 1 000 et 2 000 roupies la coupe

C'est Ali Abbas qui a eu cette idée en 2016. "Cette idée n'était pas une blague. Un jour, je pensais faire quelque chose de différent. C'était mon désir de faire quelque chose d'une manière différente", explique le coiffeur. Le salon connaît un franc succès. Le prix de la coupe s'élève entre 1 000 et 2 000 roupies, soit entre cinq et dix euros. Mais les dames doivent payer 500 roupies de plus. "Cela ne me fait pas peur. Maintenant, mes cheveux poussent mieux, parce que je les coupe avec un hachoir plutôt qu'avec des ciseaux. Je préfère me faire couper les cheveux comme ça", confie Arooj Bhatti, cliente.

Journaliste : Roma Carles