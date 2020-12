Noël : les fêtes vont-elles sauver les commerçants ?

De l’affluence est visible dans les rues de Paris, et des files d’attente à l’entrée des magasins. Le week-end des 12 et 13 décembre est le troisième plus important pour les commerçants. Les clients sont au rendez-vous pour acheter des puzzles artisanaux très demandés depuis le confinement. "Je me suis organisée, j’ai repéré les magasins où je voulais aller et je me suis fait un petit circuit", explique une cliente.



+ 20% de ventes

Tous les commerces ne sont néanmoins pas logés à la même enseigne, comme certains vendeurs de vêtements. La question reste de savoir si les fêtes pourront rattraper cette année noire pour les commerçants. Selon les premières estimations début décembre, par rapport à l’année dernière, les ventes ont augmenté de 20%, même si la fréquentation a chuté de 9%. Les commerçants comptent aussi sur le week-end.





