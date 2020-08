École : à quoi sert l’allocation de rentrée scolaire et qui peut en bénéficier ?

Il s’agit là d’une revalorisation exceptionnelle. L’allocation de rentrée scolaire, versée le 18 août prochain, aux familles qui peuvent en bénéficier, sera augmentée de 100 euros cette année. Pourquoi ? "En raison de la crise sanitaire", explique en plateau Pauline Forgue. Cette aide "doit permettre aux familles les plus modestes d’acheter des vêtements et des fournitures scolaires en vue de la rentrée", poursuit la journaliste.

Un montant de ressources à ne pas dépasser

Celle-ci précise par ailleurs que le montant de cette allocation est établi en fonction de l’âge de l’enfant. De six à dix ans, cette aide est de 469 euros, de 11 à 14 ans, elle est de 490 euros, et enfin de 15 à 18 ans, l’allocation atteint les 503 euros. "Une condition pour pouvoir en bénéficier : ne pas dépasser un certain montant de ressources", explique Pauline Forgue. Celui-ci ne peut excéder 25 093 euros pour une famille avec un seul enfant, 30 884 pour un ménage avec deux enfants, et 36 675 euros pour une famille de trois enfants.

