CAF : les allocataires touchés par des bugs en série

Des retards de paiements, des demandes de remboursements injustifiés... Depuis le premier janvier, certains bénéficiaires de l'allocation logement ont du mal à toucher leur argent. Ils s'en plaignent sur les réseaux sociaux.

Encore 32 000 dossiers à régler

En cause, la réforme des allocations logement. Les méthodes de calcul ont changé, et le logiciel aussi, occasionnant des dysfonctionnements. Entre 120 000 et 150 000 personnes ont été concernées, soit 2 % des allocataires. Ces problèmes touchent aussi d'autres prestations. "Ça bloque les dossiers d'aides au logement mais pas seulement. Ça pose des difficultés sur des dossiers RSA, de prime d'activité, de toutes les autres prestations du moment qu'il y a une aide au logement dans un dossier", déplore Audrey Granet, coordinatrice CGT. La CAF indique avoir conscience de ces problèmes, et qu'il reste 32 000 dossiers avec des anomalies en cours de résolution. En France, chaque mois, les CAF traitent six millions de dossiers d'aides au logement.