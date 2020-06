Allocations familiales : bientôt dès le premier enfant ?

Allocations, quotient familial, congé paternité… Le rapport qui doit être remis au gouvernement contient 40 propositions et des pistes choc en misant sur la politique familiale. Les allocations seraient versées dès le premier enfant et ce sans conditions de ressources. Le montant pourrait être fixé à 85 euros pour le premier enfant, 160 euros pour le second et 250 euros pour le troisième.

Autre piste, le plafond du quotient familial, il passerait de 1 500 à 1 800 euros. Enfin, le congé paternité, aujourd’hui d’une durée de 11 jours pour une naissance simple et de 18 jours pour une naissance multiple pourrait être porté à un mois. Ces pistes choc pour le maintien de la natalité seront remises au gouvernement le 8 juillet. À l’exécutif alors de se décider sur la politique, alors que le maintien d’une population importante et jeune est un enjeu stratégique pour le gouvernement.

