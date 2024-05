Liberté de la presse : "L'information proposée aux Français doit être honnête, libre et plurielle", défend Bruno Patino

Le président du comité de pilotage des états généraux de l'information a mis en garde, vendredi, contre "quatre grands phénomènes" qui "fragilisent" l'accès à des informations de qualité.

"La situation est compliquée." Le président du comité de pilotage des états généraux de l'information, Bruno Patino, a dressé un état des lieux de la presse et des médias en France, vendredi 3 mai, sur franceinfo, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. "L'information sert au public pour exercer son rôle de citoyen", a-t-il rappelé, avant de mettre en évidence "quatre grands phénomènes" qui "fragilisent l'information" dans le pays.

L'information est d'abord confrontée à un phénomène de "marginalisation", notamment face à la concurrence des réseaux sociaux, qui ne laissent aux publications liées à l'actualité qu'une "portion congrue". Une "polarisation" est également à l'œuvre, sous l'effet de "mécanismes qui accentuent toutes les divisions" et nuisent à un accès à des sources diverses. La fragilisation de l'information est aussi accentuée par la "paupérisation" des médias et des journalistes, qui se retrouvent plus vulnérables, et par la "décrédibilisation" favorisée par "des mécanismes de désinformation".

Pour renforcer l'information en France, "on va remettre un certain nombre de propositions", a assuré Bruno Patino, alors que les états généraux doivent se conclure à la fin juin. "Notre enjeu n'est pas de dire que tel actionnaire est un bon actionnaire et tel autre en est un mauvais", a-t-il prévenu, dans un contexte de concentration croissante des médias entre les mains de milliardaires. "L'enjeu est de faire en sorte que l'information proposée aux Français soit honnête, libre et plurielle", a défendu celui qui est par ailleurs président de la chaîne franco-allemande Arte. "La concentration ne doit pas aller à l'encontre du pluralisme", a-t-il soutenu.