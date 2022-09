Médias : les groupes TF1 et M6 abandonnent leur projet de fusion

Ce projet, qui avait été annoncé en mai 2021, ne présente "plus aucune logique industrielle" compte tenu des concessions réclamées par l'Autorité de la concurrence, expliquent-ils dans un communiqué commun.

L'union n'aura pas lieu. Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 ont annoncé, vendredi 16 septembre, "mettre aujourd'hui un terme au projet de fusion des groupes TF1 et M6". Ce projet, qui avait été annoncé en mai 2021, ne présente "plus aucune logique industrielle" compte tenu des concessions réclamées par l'Autorité de la concurrence, expliquent les quatre entités dans un communiqué commun.

"A la suite des débats avec l"Autorité et malgré les remèdes additionnels proposés, il apparaît que seuls des remèdes structurels concernant a minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l'autorisation de l’opération", ajoutent-ils. En conséquence, les groupes estiment que cette fusion n'a pu lieu d'être.

L'Autorité de la concurrence "prend acte de l'annonce faite ce jour, par Bouygues de retirer son projet d'acquisition du contrôle exclusif du groupe Métropole Télévision", a-t-elle réagi dans la foulée sur son site. Le mariage des deux chaînes devait faire émerger un mastodonte de l'audiovisuel, qui aurait pesé environ 75% des recettes publicitaires de la télévision et 35% de part d'audience.