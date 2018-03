Après six jours de conflit, Canal+ va rétablir le signal de TF1 à la majorité de ses abonnés dans la soirée

La chaîne cryptée l'annonce dans un communiqué publié mercredi soir. Depuis le 1er mars, la chaîne cryptée avait décidé de ne plus diffuser les chaînes du groupe TF1.

La fin de l'écran noir. "A la suite de la demande du CSA et du communiqué du ministère de la Culture qui a précisé que les programmes des chaînes gratuites devaient être gratuits pour les clients servis par satellite, le groupe Canal + va rétablir le signal de TF1 dans la soirée", explique la chaîne cryptée dans un communiqué publié mercredi 7 mars. Canal+ ne proposait plus la première chaîne à ses abonnés depuis la nuit du 1er au 2 mars.

Canal+ réclame 20 millions d'euros

Dans le cadre de la renégociation de ses accords, le groupe détenu par Martin Bouygues demande une rémunération en l'échange de la diffusion de ses chaînes TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Séries, toutes disponibles gratuitement sur la TNT. Selon Le Figaro, TF1 réclame 25 millions d'euros à Orange, une vingtaine de millions d'euros à Canal+ et 21 millions d'euros à Free. SFR et Bouygues Telecom ont déjà trouvé un accord.