La diffusion du journal de 13 heures de TF1 perturbée par un "énorme problème technique"

"Bonjour et bienvenue dans ce 13 heures... mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble." Embarrassée, la présentatrice du journal de la mi-journée de TF1, la journaliste Marie-Sophie Lacarrau, a annoncé aux téléspectateurs l'annulation de l'édition du jeudi 18 février, pointant "un énorme problème technique". A la place des sujets du 13 heures, la chaîne a été contrainte de diffuser l'émission "Reportages", avant de reprendre, plus d'une demi-heure plus tard, la diffusion du journal télévisé.

Chers téléspectateurs,

Votre JT est de retour.

Nous avons rencontré un problème technique qui nous a empêché de diffuser le journal de 13H jusqu’à maintenant.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. — TF1 (@TF1) February 18, 2021

"C'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer notre journal de 13 heures. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage", a expliqué la journaliste, lors de cette première brève prise de parole. "Par correction, je tenais à prendre l'antenne pour vous dire cela et pour vous dire aussi que si ce problème venait à se rétablir, nous reviendrions à l'antenne évidemment." Ce n'est qu'à 13h37 que les téléspectateurs ont pu découvrir les sujets de la rédaction du 13 heures de TF1.