Télévision : les chaînes traditionnelles perdent du terrain, partout dans le monde

La tendance est la même partout dans le monde : on regarde de moins en moins la télé et de plus en plus les plateformes de streaming. Médiamétrie a scruté les usages de 86 pays pendant l'année 2023 et confirme que le linéaire perd encore du terrain.

Quatre minutes d'écoute en moins par rapport à 2022. Selon l'étude publiée par Médiatrie le 8 avril, les téléspectateurs ont passé 2 heures et 21 minutes par jour devant la télévision. Ça reste supérieur au temps consacré au streaming, mais on sait que la tendance finira par s'inverser. Aux États-Unis par exemple, la progression est impressionnante : les plateformes représentent 43% de la durée d'écoute, contre 31% il y a seulement trois ans.

Si on s'en tient à ces chiffres, les médias traditionnels ont de quoi s'inquiéter. Mais il y a tout de même un motif d'espoir pour eux car les parts de marché des Netflix, Disney, Prime Video et autres sont en train de se stabiliser dans les pays qui les ont découverts en premier, à savoir les États-Unis et le Royaume-Un. Là-bas, les services qui ont le vent en poupe désormais sont ceux financés par la publicité, autrement dit les gratuits, avec YouTube en tête. Le public en a visiblement assez de payer un, deux, trois, quatre abonnements pour voir des programmes. Voilà pourquoi, sur le territoire américain, ce sont surtout les chaînes du câble qui se cassent la figure, pas celles du réseau hertzien.

Des plateformes de streaming liées aux chaînes existantes

Ces nouvelles plateformes sont une nouvelle manne publicitaire potentielle, mais aussi un moyen de garder malgré tout des téléspectateurs. Parce que finalement, regarder un programme en direct ou en différé, c'est toujours regarder un programme, l'audience s'additionne.

Alors, partout dans le monde, les chaînes accélèrent leur "plateformisation" : elles proposent non seulement du rattrapage mais aussi des exclusivités, des avant-premières, des fonctionnalités innovantes, des contenus disponibles pendant plusieurs mois. Et ce gratuitement, avec de la pub intégrée. TF1+ est née en janvier, M6+ sera lancée le 15 mai.

Les grands événements en direct restent à la télé

L'année dernière, c'est le quart de finale des Bleus au Mondial de rugby qui a décroché le record d'audience en France, avec 16,5 millions de téléspectateurs. C'est pour ça que les plateformes américaines se mettent au sport. En fait, elles utilisent de plus en plus les codes de la télévision.

On le voit aussi pour leurs séries : fini le binge-watching (le visionnage de tous les épisodes d'une seule traite). Maintenant, elles sortent un ou deux volets par semaine, et on doit patienter pour voir la suite. À l'ancienne !