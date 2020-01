Oublis, bafouilles et autres bourdes magistrales : franceinfo vous a compilé les plus belles bêtises de la décennie à la radio

On le sait, vous étiez impatient de pouvoir l'écouter : comme le veut la tradition, voici le bêtisier de franceinfo... Mais pas de l'année écoulée, non ! De la décennie ! On a fait fort cette année, en vous compilant les plus belles boud... bodu... bourdes dites à la radio.

On vous a déniché les plus belles perles de cette décennie 2010, des envolées lyriques à l'antenne de Nelson Monfort (ah oui oui oui !), du journaliste qui ne sait plus sur quelle antenne il est (on est bien sur franceinfo et non sur Pôle Emploi), ou du journaliste qui répète son nom en direct pour être sûr qu'on ne l'oublie pas (bonjour Jérôme... euh... Fabienne !).

Sans oublier les langues qui fourchent. Allez, un florilège : "Jules de C**... Jules de Kiss", "une série paléolothéloti… on va y arriver... paléolithiquement incorrecte !", "un pétard fabriqué artisina… artisi.. artisinal… de manière artisanale !", ou encore "la Corée du Nord qui retire son père Noël...euh... son personnel pardon".

Ce sont ce qu'on appelle "les joies du direct", mais on a quand même bien ri en votre compagnie. Promis, on essayera de faire mieux en 2020.