Affaire Jean-Marc Morandini : la justice valide le renvoi de l'animateur devant le tribunal pour corruption de mineurs

La cour d'appel de Paris a validé mardi 23 novembre le renvoi devant le tribunal correctionnel de Jean-Marc Morandini pour "corruption de mineurs", a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de BFMTV. Le juge d'instruction avait déjà demandé ce renvoi en première instance mais les avocats de l'animateur de CNews et NRJ12 avaient fait appel et déposé des demandes de nouveaux actes d'enquête. La chambre de l'instruction de la cour d'appel a donc rejeté ces requêtes.

"Nous allons faire un pourvoi en cassation", a annoncé à l'AFP l'avocate de Jean-Marc Morandini, Me Corinne Dreyfus-Schmidt. Aujourd'hui âgé de 56 ans, Jean-Marc Morandini avait été mis en examen en 2016. Deux jeunes hommes, mineurs à l'époque des faits, l'accusent de leur avoir fait des propositions sexuelles en 2009 et 2013. Ils assurent que l'animateur et producteur aurait exigé d'eux des scènes de nu durant le casting et le tournage d'une websérie baptisée Les Faucons.