Médias : le groupe Lagardère veut lancer le "JDNEWS", un hebdomadaire concurrent de "Paris Match"

Bientôt un nouveau titre dans le paysage médiatique français. Le groupe Lagardère a le projet de créer un rival à Paris Match, magazine qu'il est obligé de céder pour des raisons de concurrence, et aux autres hebdomadaires d'informations, a annoncé l'une de ses dirigeantes au Figaro mardi soir. "Nous lancerons à la rentrée de septembre un nouvel hebdomadaire d'informations, baptisé le JDNEWS", a déclaré au quotidien la présidente de Lagardère News, Constance Benqué.

Ce nom rappelle celui du Journal du Dimanche (JDD), et pour cause, le JDNEWS viendra rejoindre la "marque" créée autour du titre dominical – dont la rédaction en chef a été confiée en août 2023 à Geoffroy Lejeune, journaliste marqué à l'extrême droite. Ce lancement signifie l'arrêt du mensuel JDD Magazine, consacré aux livres et à la culture, qui n'a pas trouvé un lectorat suffisant. La marque JDD, "qui englobera le JDD et JDNEWS", sera confié à Laurence Ferrari, visage de CNEWS et du groupe Vivendi de Vincent Bolloré, dans lequel Lagardère est entré fin 2023.

Changement de propriétaire pour "Paris Match"

Paris Match, hebdomadaire qui a fêté ses 75 ans en mars, célèbre pour ses photos et couvertures choc, est en cours de rachat par le groupe de luxe LVMH. Cette cession était l'une des conditions posées par les autorités européennes de la concurrence pour l'entrée de Lagardère dans le giron de Vivendi.

Depuis la fin de l'année 2021, et la prise de contrôle de Lagardère par Vincent Bolloré, "Paris Match" s'était transformé en profondeur. Entre départs brutaux et controverses sur la partie éditoriale, les dernières années ont vu le titre à succès s'arrimer à la sphère médiatique du milliardaire breton.