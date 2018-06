Médias : Julien Courbet présentera "Capital" sur M6 à la rentrée

La chaîne a officialisé, mardi, l'arrivée de l'animateur à la tête de l'émission dominicale. Ce dernier avait annoncé son départ de C8 pour le groupe M6 au mois de mai.

Ce n'est plus Bastien Cadeac qui présentera l'émission "Capital" sur M6 à la rentrée, mais Julien Courbet. L'annonce a été faite, mardi 19 juin, par la direction de la chaîne. "Nous sommes ravis d'accueillir Julien Courbet à la présentation de "Capital", écrit dans un communiqué Vincent Régnier, directeur général de C Productions (qui produit "Capital"). Au sein d'une rédaction de grande qualité, Julien Courbet va apporter son sens de la proximité et de la pédagogie pour répondre aux questions que les Français se posent sur l'économie qui les touche et sur le monde qui les entoure."

Bienvenue à @courbet_julien qui présentera #capital à partir de septembre sur M6. pic.twitter.com/yHLJlIzkaU — M6 (@M6) 19 juin 2018

L'animateur de 53 ans avait lancé le mercato télé en annonçant son départ de C8 pour le groupe M6 en mai dernier. Son transfert illustre la politique de passerelle entre les chaînes de télévision du groupe M6 et la radio RTL, où officie également Julien Courbet.

Julien Courbet est le sixième présentateur de "Capital" qui fête ses 30 ans cette année. Il succède à Emmanuel Chain (1988-2003), Guy Lagache (2003-2011), Thomas Sotto (2011-2014), François-Xavier Ménage (2014-2016) et Bastien Cadeac (2016-2018).