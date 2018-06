Médias : Marc Fauvelle présentera la matinale de franceinfo à compter du 27 août 2018

A partir du lundi 27 août 2018, c'est la voix de Marc Fauvelle qui vous réveillera sur franceinfo. Le journaliste prend la suite de Bruce Toussaint.

Le journaliste Marc Fauvelle prendra les commandes de la matinale de franceinfo à compter du lundi 27 août 2018, a annoncé la direction de franceinfo lundi 18 juin. Il succèdera ainsi à Bruce Toussaint, qui quitte la matinale qu'il présentait depuis la rentrée de 2017.

Chaque matin, il sera à l’antenne de 7h à 9h et mènera l’interview politique de 8h30 aux côtés de Jean-Michel Aphatie (diffusion simultanée sur franceinfo, canal 27). Depuis la rentrée 2015, Marc Fauvelle présentait les journaux de 6h30 et 8h sur France Inter.

"Radio France est une formidable fabrique de talents. Marc Fauvelle l’illustre parfaitement aujourd’hui : il a fait 10 ans à franceinfo et il revient pour y incarner la tranche phare", a déclaré Guy Lagache, directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio France. "Marc est un ancien de franceinfo, qui est allé grandir ailleurs, et qui est devenu l’une des grandes voix de l’information. Il est riche d’une expérience radio-télé qui va lui permettre de porter haut les couleurs du média global franceinfo", a expliqué Vincent Giret, directeur de franceinfo.