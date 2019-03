Le champion du jeu "Les 12 Coups de midi", Christian Quesada, mis en examen pour détention d'images pédopornographiques

L'homme, qui avait engrangé plus de 800 000 euros de gains dans le célèbre jeu diffusé sur TF1, a été écroué mercredi soir.

Il est l'un des champions du jeu télévisé de TF1, Les 12 Coups de midi, avec 193 participations consécutives et plus de 800 000 euros de gains engrangés. Christian Quesada a été mis en examen et placé en détention provisoire, mercredi 27 mars, révèle RTL. Il est accusé de "détention et diffusion d'images pédopornographiques" ainsi que de "corruption de mineur", une information confirmée à franceinfo par le parquet de Bourg-en-Bresse (Ain).

C'est une jeune fille qui est à l'origine des poursuites. Elle aurait dénoncé Christian Quesada pour tentative de corruption de mineur, il y a un an et demi. Lors des perquisitions au domicile du suspect, les gendarmes de l'Ain ont trouvé "des milliers d'images et de vidéos compromettantes, ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux", précise RTL, une information également confirmée à franceinfo.

L'enquête est loin d'être finie, une information judiciaire a été ouverte avec la nomination d'un juge d'instruction. Il aura notamment la charge d'expertiser les disques durs de Christian Quesada.