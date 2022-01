La Maison européenne du dessin de presse et du dessin satirique sera bien située à Paris

Les communes de Saint-Just-le-Martel et Limoges étaient candidates mais Emmanuel Macron confirmera officiellement à 17 heures le choix de la capitale.

La Maison européenne du dessin de presse et du dessin satirique sera bien située à Paris, confirme mardi 11 janvier l'Élysée à franceinfo. L’annonce officielle d’Emmanuel Macron doit intervenir à 17 heures lors de ses vœux à la presse.

"Un camouflet, un mépris de plus en direction des territoires ruraux", réagissait lundi sur France Bleu Limousin le président du Conseil départemental de Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois. Les communes de Saint-Just-le-Martel et Limoges étaient candidates. L'élu fait notamment référence à la longue histoire du Salon international de la caricature, du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel, qui a fêté ses 40 ans en septembre dernier.

Avec six dessinateurs de presse, Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur Georges Wolinski, avait demandé en septembre à Emmanuel Macron dans une tribune de s’engager, comme il l’avait promis en 2020, pour la création d’une Maison du dessin de presse et du dessin satirique. "Cette Maison européenne du dessin de presse, c'est une maison de la liberté d'expression, une maison des valeurs de la démocratie", avait-elle souligné sur franceinfo.