Journaliste et voix légendaire du foot, Eugène Saccomano est mort à l'âge de 83 ans

Il a commenté des milliers de matchs sur Europe 1 et RTL.

Tous les fans de foot connaissaient sa voix. Le journaliste Eugène Saccomano est mort à l'âge de 83 ans, annonce son ancien employeur RTL, lundi 7 octobre. Pendant plus de quarante ans, ce passionné a commenté sur les ondes des milliers de matchs.

Né à Marseille en 1936, "Sacco" de son surnom, a débuté sa carrière comme pigiste au Provençal à Nîmes avant de rejoindre sa ville natale comme correspondant pour Europe 1. Avec son accent du Sud et sa célèbre formule "Ooooon refait le match", il a réunissait tous les passionnés de ballons de rond dans ses émissions "On refait le match" sur RTL et "Le match du lundi" sur Europe 1. Ancien directeur des sports d'Europe 1, il avait rejoint RTL entre 2001 et 2012.