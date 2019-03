VIDEO. "Une boule dans le ventre, une trahison" : quand Franck Gastambide apprend que Frédéric Lopez arrête "Rendez-vous en terre inconnue"

"Ah non, tu ne vas pas me faire ça !", "Moi je pars avec toi, je connais personne là-bas !" Quelques minutes avant de monter dans l'avion pour New Delhi (Inde), Frédéric Lopez annonce à Franck Gastambide qu'il ne partira pas avec lui. Bouleversé, le réalisateur de Taxi 5 ne veut pas y croire : "Tu es la personne qui me rassure dans cette aventure" (...) "mes sécurités, mes repères, les seuls qu'il y a, c'est que toi !"

Après quinze ans au service de "Rendez-vous en terre inconnue", l'animateur a décidé de passer la main à Raphaël de Casabianca, l'ancien baroudeur d'"Echappées belles". Avec Franck Gastambide, ils ont mis le cap sur l'Inde à la rencontre des derniers Van Gujjar, des éleveurs semi-nomades dont le destin est sur le point de basculer. Durant deux semaines, Raphaël et Franck ont partagé le quotidien de ces derniers nomades, qui se déplacent toujours au gré des saisons entre les plaines du Gange et les contreforts de l'Himalaya.

Depuis les deux hommes se sont soigneusement évités, notamment lors de la présentation à la presse. "La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à l'aéroport", a expliqué Frédéric Lopez. "Je lui ai envoyé un message à son retour pour lui demander si ça s'était bien passé, il a répondu" : "Tu n'avais qu'à être là !"