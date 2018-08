"Un si grand soleil", "Le Grand Échiquier"... Ce que vous pourrez voir à la rentrée sur France Télévisions

À l'occasion de la rentrée 2018, l'audioviusuel public donne rendez-vous aux téléspectateurs pour de nouveaux programmes.

France Télévisions met en avant une saison placée sous le signe "de l'engagement, de la citoyenneté, de la culture et du partage" avec, pour la rentrée 2018, une série d'émissions et de feuilletons inédits. Voici les principaux rendez-vous qui vous attendent.

De nouveaux rendez-vous d'information

Les téléspectateurs pourront découvrir de nouveaux formats au sein des journaux : "Bien à vous" dans le 13 heures de Marie-Sophie Lacarrau, "Intelligence artificielle", dans le "Soir 3" de Francis Letellier ou encore "Dans la tête de..." dans le "20 heures" d'Anne-Sophie Lapix. Ce dernier rendez-vous tentera de comprendre la stratégie politique d'une personnalité.

France 4 proposera également un magazine "anti fake news", baptisé "Escape News" et présenté par Thomas Sotto. "Le factchecking et l'éducation aux médias sont au cœur de l'offre d'information de France Télévisions", avance Yannick Letranchant, le directeur de l'information du groupe. Vous pourrez ainsi retrouver vos rendez-vous habituels, comme "L'Œil du 20 heures" dans le JT de France 2, "L'instant détox" sur franceinfo ou notre rubrique "vrai ou fake".

Franceinfo vous proposera des sessions d'info élargies. Après la matinale de Samuel Étienne et Karine Baste-Régis de 6h30 à 9h30, vous pourrez retrouver Djamel Mazi et Sorya Khaldoun de 9h30 à 13 heures avant Louis Laforge et Marianne Théoleyre de 17 à 20 heures. Les couche-tard termineront la journée avec Julien Benedetto et Clémence de la Baume, de 21 heures à minuit.

De nouvelles émissions

L'actualité musicale sera à l'honneur sur France 2, avec l'arrivée de "Basique", un nouveau magazine qui remplace l'émission "Alcaline". Du côté des émissions en prime time, la chaîne proposera, dans le courant de l'année 2018, quatre numéros de la nouvelle version de l'émission "Le Grand Échiquier", présentée par Anne-Sophie Lapix. De son côté, Laurent Ruquier animera un concours d'éloquence.

Sur France 3, deux programmes consacrés à la découverte et à l'environnement seront mis en place. Fanny Agostini animera ainsi le nouveau jeu "Premier de cordée", qui sera l'occasion de sensibiliser les téléspectateurs à l'environnement et une série documentaire intitulée "Céline Cousteau, l'aventure continue" sera diffusée sur la chaîne durant l'année.

Des fictions à découvrir avec notamment un feuilleton quotidien sur France 2

Huit épisodes de la série Les Rivières pourpres, adaptée du roman de Jean-Christophe Grangé, seront diffusés sur France 2. À partir de mi-octobre, la chaîne proposera deux films à la suite le dimanche soir. Mais la principale nouveauté au rayon des fictions est à chercher du côté des feuilletons, avec le lancement d'Un si grand soleil, la nouvelle série diffusée juste après le journal de 20 heures.

Ce feuilleton suit l'histoire de Claire, revenue à Montpellier après 17 ans d'absence au côté de son fils Theo. Quelques heures après son arrivée, elle est placée en garde à vue, accusée du meurtre d’un ami d’enfance et se voit contrainte de replonger dans son passé pour prouver son innocence.

Mais au fait, Un si #GrandSoleil ça parle de quoi ? pic.twitter.com/h26LRei62M — Un si grand soleil (@UnSiGrandSoleil) 23 août 2018

Par ailleurs, les habitués de Plus belle la vie pourront toujours retrouver les héros marseillais sur France 3, mais à un nouvel horaire. Le feuilleton sera désormais diffusé aux alentours de 20h20.