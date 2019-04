Européennes : Hamon, Asselineau et Philippot seront invités au débat des têtes de liste sur France 2, après une décision de justice

Le groupe France Télévisions annonce qu'il va faire appel de la décision du tribunal administratif, mais que les trois candidats seront bien présents sur le plateau jeudi.

Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot "seront présents sur le plateau de 'L’Emission politique'", jeudi 4 avril, sur France 2, pour un débat entre les principales têtes de liste aux élections européennes, a annoncé France Télévisions mardi 2 avril. La veille, le tribunal administratif de Paris avait ordonné à la chaîne de les inviter ou à défaut de les convier à "un grand rendez-vous" similaire avant le 23 avril.

Respectivement têtes de liste de Génération.s, de l'UPR et des Patriotes, ces trois candidats contestaient en référé-liberté la décision de France 2 de ne pas les avoir retenus parmi les participants à ce débat. Benoît Hamon, sur France 2, avait expliqué y voir une atteinte au "pluralisme".

Dans un communiqué, lundi, le tribunal a estimé que ne pas les inviter était susceptible "de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le respect du principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion".

"Une atteinte grave à la liberté de la presse"

Le groupe France Télévisions a annoncé qu'il allait appliquer cette décision de justice, tout en faisant appel. "La décision d'une juridiction administrative, portant ainsi sur le contenu éditorial et la programmation d'une émission d’information, qui plus est en-dehors de la période de campagne électorale définie par les règles du CSA (qui démarre le 15 avril), porte une atteinte grave à la liberté de la presse", détaille-t-il dans un communiqué.

Outre ces trois candidats, les invités du débat sont Manon Aubry (La France insoumise), Jordan Bardella (Rassemblement national), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Raphaël Glucksmann (Place publique-Parti socialiste), Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts) et Nathalie Loiseau (La République en marche), ainsi que Ian Brossat (Parti communiste français) et Jean-Christophe Lagarde (Union des démocrates et indépendants) – tous deux repêchés après avoir été écartés dans un premier temps.