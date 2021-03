Elise Lucet co-animatrice de "Nous sommes la génération 2021" : "Les jeunes nous disent : 'On m’a volé mes 18 ans' !"

Elise Lucet, coanimatrice de "Nous sommes la génération 2021". (CAPTURE D'ECRAN DAILYMOTION)

Cours à distance, manque de relations sociales, absence de travail, avenir incertain. Les 18-25 ans souffrent particulièrement de la crise du Covid-19. France Télévisions leur consacre une soirée spéciale pour leur venir en aide : "On a eu très envie de donner la parole à cette génération. Ils disent qu’ils ne se sentent pas écoutés. Ils viennent tous de milieux différents mais connaissent aujourd’hui les mêmes problèmes. C’est toute une génération qui est en souffrance. Les jeunes nous disent : 'On m‘a volé mes 18 ans'," témoigne Elise Lucet, coanimatrice avec Samuel Etienne de cette émission sur France 2 jeudi 18 mars à 21h05.

La parole sera donnée aux jeunes et des solutions concrètes leur seront proposées, notamment sur le plan professionnel : "On a noué un partenariat avec le Figaro étudiants, le site d’annonces de jobs pour les jeunes, et avec Wan2bee. N’importe qui peut s’y inscrire dès maintenant. Il y a déjà 38 000 offres d’emploi sur cette plateforme, dans tous les secteurs. On a senti que les entreprises avaient vraiment envie de filer un vrai coup de main aux jeunes, elles sont conscientes de leurs difficultés à entrer sur le marché de l’emploi."

L’émission sera également diffusée en direct sur Twitch. Les questions qui seront posées via cette plateforme seront reprises à l’antenne. Elise Lucet tenait à ce programme utile, de service public : "Je pense que les pouvoirs publics ont mis trop de temps à prendre conscience de l’ampleur de la souffrance des jeunes Français. Il faudrait des psy partout ! En France, il y a un psy pour 30 000 étudiants, aux États-Unis c’est un psy pour 1 500 étudiants."