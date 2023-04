Crise au "Canard Enchaîné" : "C'est plus qu'une désillusion pour moi mais je resterai dans ce journal", assure Christophe Nobili, menacé de licenciement

Le journaliste du "Canard Enchaîné" a été mis à pied par sa direction qu'il accuse d'avoir eu recours à un emploi fictif. "Ce ne sont pas les valeurs qui sont les nôtres", a lancé Christophe Nobili, lundi sur franceinfo, quatre jours avant son entretien préalable au licenciement.

Il avait sorti l'affaire des emplois fictifs du couple Fillon. Le journaliste Christophe Nobili, qui accuse la direction du Canard Enchaîné d'avoir financé un emploi fictif, a été mis à pied et risque d'être licencié. "C'est plus qu'une désillusion pour moi mais c'est ma maison et je resterai dans ce journal", réagit le journaliste lundi 3 avril sur franceinfo. Son livre "Cher Canard" est sorti le 8 mars dernier aux éditions JC Lattès.

franceinfo : Vendredi 7 mars, vous aurez un entretien préalable au licenciement, vous le redoutez ou c'est l'occasion de parler franchement avec votre direction ?

Christophe Nobili : On s'est déjà parlé franchement avec ma direction mais elle ne m'a pas répondu franchement. Lorsqu'on va voir les dirigeants du Canard Enchaîné et qu'on leur explique qu'on a payé pendant 25 ans une dame déclarée comme rédactrice, alors que l'on sait qu'elle n'a jamais écrit la moindre ligne et qu'on vous répond qu'elle lisait la presse à son mari qui dessine pour le journal et que c'est pour ça qu'elle était rémunérée, quand on vous explique qu'elle était un peu son assistante, comme l'était une célèbre assistante auprès de François Fillon, je pense que ça n'est pas très franc. Pas avec les valeurs qui sont les nôtres, avec les leçons que l'on donne à tout le monde.

On vous a dit de ne pas le dire ?

Il y a eu toute une réaction en chaîne de déni, des personnes qui ont poussé à ce qu'on ne parle pas de cette affaire. Le lendemain de cet entretien, en mars 2022, il ne s'est absolument rien passé. On n'a jamais vu non plus cette dame venir démentir.

"Il y a un culte des chefs, ce poids du secret, c'est tout ce que l'on dénonce." Christophe Nobili sur franceinfo

Quelle est l'issue ?

Je suis mis à pied avec privation de salaire. C'est extrêmement brutal. On m'empêche d'aller à mon bureau. C'est aussi une mesure destinée à intimider mes soutiens. Je suis mis au pilori par ma direction pour des écrits, au Canard Enchaîné ! C'est plus qu'une désillusion pour moi. Je suis venu dans ce journal il y a 20 ans pour défendre des valeurs. C'est ma maison, je n'ai rien à me reprocher. Oui, c'est dur d'aller au journal, oui, c'est parfois surréaliste de se trouver dans des réunions de rédaction où l'on parle d'affaires supposées d'emplois fictifs sur Fabien Roussel ou le couple Ciotti à Nice et où tout le monde regarde ses chaussures. Il y a un culte des chefs, ce poids du secret, c'est tout ce que l'on dénonce.

Si on vous propose un accord à l'amiable ?

Absolument pas. Je ne négocierai pas. Je suis en train de défendre un modèle et des valeurs. Je regrette que certaines grandes plumes du Canard Enchaîné soutiennent la direction. C'est ma maison et je resterai dans ce journal.